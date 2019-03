Treinador abordou a gestão física e emocional do plantel dos "encarnados".

Bruno Lage, treinador do Benfica, lembrou que as águias conseguiram reerguer-se e chegar ao primeiro lugar, quando questionado sobre como gere a pressão nesta altura da época. O treinador falou ainda sobre o trabalho físico com o plantel e a questão da renovação de Samaris.



Vai ser adepto do Sp. Braga? E as escolhas para o Tondela estão condicionadas pelo dérbi?



"É um duplo não. Adepto do Benfica. É olhar para dentro e para o que podemos fazer. E a nossa maneira de estar, jogo a jogo. Há três pontos muito importantes amanhã, depois teremos tempo para preparar o outro jogo."



Vem aí novo ciclo. Como gere a questão física?



"Para explicar ao detalhe tínhamos de estar aqui duas horas. Perceber o que é um atleta de 20, 25, 30, 35 anos. A segunda condição são as lesões, que tipo de lesões têm… Depois o volume de treino. Perceber como recuperam. E depois fazemos a nossa gestão. Nestes três ou quatro dias houve a dinâmica de começar por vezes o treino com 22 ou 23 e terminar com 15 ou 16. Há dias em que uns terminam mais cedo, outros podem começar mais tarde. É uma gestão no dia-a-dia e muito individual, mas nunca abdicando das ideias em termos coletivos. Para já as coisas têm corrido muito bem, no nosso entender."



Conta com Samaris para a próxima época?



"Não discuto o que se passou no passado. Aproveitou a oportunidade e correspondeu. Conto com ele, Fejsa e Tino. Três jogadores que podem desempenhar essa posição na perfeição. O Samaris também pode jogar como segundo médio onde joga o Gabriel, também pode ser defesa central. O que me preocupa é o momento, depois teremos tempo para conversar e ter um plantel equilibrado como este no futuro."



Gestão da pressão e gestão emocional



"Esta posição que alcançámos é uma oportunidade única. Há dois meses ninguém nos colocava nesta posição. Isto não é pressão, é motivação. A pressão que colocamos no nosso trabalho para fazer as coisas bem é a nossa maior pressão. Recebemos com agrado que o estádio vai estar lotado, a nossa pressão tem de ser essa. Focados na tarefa e em fazer no jogo o que fazemos diariamente no treino."