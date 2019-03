Varandas reuniu com o Secretário de Estado da Juventude e Desporto

jovarba61Há 2 horas

O presidente do SPORTING CP devia pensar primeiro antes de abordar qualquer assunto com este indivíduo. Na verdade, o organismo IPDJ castigou o clube dele com quatro jogos de "porta fechada" no galinheiro da luz e, nada feito, nada aconteceu. Foram mortos dois adeptos do SPORTING CP, seis esfaqueados e inúmeros agredidos em várias ocasiões, e nunca a vozinha desse sujeito se ergueu nem para referir o assunto.

Agora, porque um esbirro do vieira dos pneus levou uma chapada e não reagiu , veio a terreiro agitar o espantalho que O SEU CLUBE criou Há muito tempo e isso toda a gente sabe, TODA A GENTE SABE e não por pretenderem calar essa verdade que ela não existe. Vidé as agressões dos "manos" do Porto aos dirigentes do Sporting CP e aos jogadores de hóquei em Patins e Andebol e sobre as quais se calou cobardemente, a exemplo do que aconteceu nos pavilhões da luz, em toda a época e nas anteriores. DESPREZO só!!!!!!!!!!!!!!1