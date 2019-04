Nomeações dos árbitros voltam a ser públicas

As nomeações do árbitros, tarefa que está entregue ao Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), vão voltar a ser tornadas públicas na véspera dos jogos, sabe

Para tornar as escolhas mais transparentes, o CA da FPF decidiu voltar a tornar público o nome de cada juiz nomeado, à semelhança do que era normal acontecer noutras temporadas.



Refira-se que o CA da FPF já começou a investigar os procedimentos utilizados no envio das nomeações dos árbitros para a Liga, na sequência das recentes fugas de informação.

A polémica instalou-se depois de o empresário César Boaventura ter divulgado a nomeação de João Capela para o FC Porto-Marítimo da 26ª jornada da Liga, apoiando-se num documento da referida nomeação.