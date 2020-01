Nas primeiras palavras como jogador do Manchester United, Bruno Fernandes agradece ao Sporting e garante que não podia estar mais feliz. Explica também como surgiu o interesse pelos red devils."O meu amor pelo Manchester United começou quando vi o Cristiano Ronaldo jogar aqui e desde então tenho sido um grande fã deste clube grandioso. Para mim, jogar agora pelo Manchester United é um sentimento incrível. Trabalhei muito para chegar a este momento e prometo aos adeptos que vou dar tudo o que tiver por este emblema, para trazer-lhe mais sucesso e troféus. Quero agradecer ao Sporting por tudo o que fizeram por mim. É também surreal para mim ouvir as palavras tão simpáticas que alguns antigos jogadores do clube disseram sobre mim. Um obrigado gigante ao Ole Gunnar Solskjaer e toda a gente no United pela confiança que demonstraram ter me mim. Mal posso esperar por começar a jogar e retribuir no relvado", disse o médio, em declarações ao site oficial dos red devils.