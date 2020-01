Os LA Lakers deixaram esta quinta-feira nas redes sociais uma mensagem de condolências na sequência da(um dia depois de o), da filha do ex-jogador e de mais 7 pessoas no acidente de helicóptero que teve lugar no último domingo na Califórnia. A equipa garante que a luz de Kobe "vai permanecer para sempre" e que "não há palavras para expressar o que Kobe representa" para os Lakers. Recorde-se que o jogadorna formação de Los Angeles."Estamos devastados e nada voltará a ser igual depois da súbita perda de Kobe Bryant e da sua filha, Gianna. Enviamos as nossas condolências à Vanessa, à família Bryant e às famílias dos restantes passageiros. Não há palavras para expressar o que Kobe representa para os Los Angeles Lakers, para os nossos fãs e para a nossa cidade. Mais do que um jogador de basquetebol ele era pai, marido e companheiro de equipa. A sua luz vai permanecer nos nossos corações para sempre. A 'Mamba Sports Foundation' pediu ao 'MambaOnThree Fund' que apoie as famílias afetadas por esta tragédia. Aqueles que se sentem inspirados para continuar o legado do Kobe e da Gianna no nosso desporto, por favor visitem 'MambaSportsFoundation.org'".