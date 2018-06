Bruno Fernandes está a negociar com o Sporting o processo de rescisão do contrato com o clube e admite retirar a ação judicial em curso caso os leões aceitem a transferência do jogador.





A CMTV sabe que os advogados do jogador estão em conversações em Alvalade de forma a evitar um conflito judicial com o clube.O objectivo é que o Sporting aceite a saída do jogador para um clube estrangeiro, não ficando assim no Benfica.Desta forma não haveria qualquer pedido de indemnização de parte a parte. Bruno Fernandes tem estado a ser aliciado para ir para o clube da luz, mas um acordo com o Sporting levaria o atleta para fora de Portugal.O jogador segue os passos de Bas Dost e Gelson Martins, que estão a tentar negociações semelhantes com o Sporting, após terem rescindido os respectivos contratos.