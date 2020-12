Bruno Fernandes assiste e marca no empate 2-2 do United com o Leicester

O português Bruno Fernandes esteve este sábado em destaque, com uma assistência e um golo, no empate 2-2 entre o Manchester United e o Leicester, em jogo da 15.ª jornada da liga inglesa de futebol.

Bruno Fernandes apontou aos 79 minutos, o segundo golo dos 'reds', a passe do argentino Cavani, que tinha entrado em campo pouco antes, depois de ter feito aos 23 minutos a assistência para o golo com que Marcus Rashford abriu o ativo.

Em jornada de 'boxing day', este ano sem público, o Leicester, que somou o primeiro empate da época para a liga inglesa, igualou a partida aos 31 minutos, com um golo de Harvey Barnes, e voltou a empatar aos 85, por intermédio de Jamie Vardy.

O empate caseiro mantém o Leicester na segunda posição da liga inglesa, com 28 pontos, mais um do que o Manchester United, que é terceiro, mas tem um jogo em atraso.

Com os dois marcados hoje, o Manchester United chegou aos 11 jogos consecutivos fora de casa a marcar mais do que uma vez, algo que apenas tinha acontecido no campeonato inglês em 1958/59, quando os próprios 'red devils' conseguiram uma série de 13 encontros.

O Liverpool, atual campeão e líder da prova com 31 pontos, pode consolidar a liderança, caso vença no domingo na receção ao West Bromwich.