O presidente destituído dos "leões" anunciou a recandidatura através de uma mensagem em directo no Facebook.

Bruno de Carvalho disse ainda que haverá uma conferência de imprensa na próxima quarta-feira, 11 de Julho, às 20h00 no Hotel GRAND VIP, em Lisboa.



"Voltar para trás não pode ser nunca o nosso caminho. Temos de continuar a trilhar o caminho de mãos dadas com os sportinguistas. Por isso decidimos avançar com a candidatura", afirmou o antigo líder do clube de Alvalade.