Este sábado, dia 23 de Junho, realiza-se a Assembleia Geral dos órgãos sociais do Sporting que tem como principal ponto da ordem de trabalhos a votação da destituição com justa causa do actual Conselho Directivo (CD), presidido por Bruno de Carvalho.

Em publicação no Facebook esta quarta-feira, o Sporting comunicou aos associados que a abertura de portas da Altice Arena acontecerá pelas 12 horas, sendo que a hora de início dos trabalhos está definida para as 14. Para votar será necessário trazer cartão de sócio actualizado ou cartão Gamebox e um documento de identificação com fotografia. Os sócios precisarão de ter as quotas em dia para poder exercer o seu direito, sendo que haverá um local no estabelecimento para as actualizar se necessário.





A assembleia destitutiva terá a particularidade de ser feita em urna e não como Jaime Marta Soares, presidente da mesa da Assembleia Geral (MAG), queria, através de um sistema de voto electrónico. A razão está na celeridade do processo, que tornou impossível a aplicação da tecnologia a tempo da assembleia, apurou o Jornal de Notícias.

Esta terça-feira surgiu também a notícia de que a Universidade do Minho, habitual parceira do Sporting na contagem de votos em actos eleitorais, não foi sequer contactada devido à incapacidade do clube colocar em prática o sistema de votação e à indisponibilidade de apresentação dos cadernos eleitorais.

Por esse motivo, e de maneira a garantir a credibilidade de todo o processo, a votação será feita em urnas transparentes, em pleno Altice Arena, assim como a contagem dos votos ocorrerá no mesmo espaço, à frente de todos os sócios presentes.



No boletim de voto, divulgado em comunicado, estará exposta a "revogação colectiva, com justa causa, do mandato dos membros do Conselho Directivo", à qual os associados dos "leões" poderão responder apenas de três formas: "sim", "não" e "abstenção". Qualquer outro sentido de voto será considerado como um voto nulo.





A Assembleia será filmada e gravada mas as suas imagens não serão disponibilizadas ao público. No momento da credenciação, já dentro do Altice Arena, cada sócio receberá o boletim de voto, pelo que, a partir desse momento, já não poderão sair do pavilhão até ao seu preenchimento. A votação encerra às 20 horas.Marta Soares assegurou esta quinta-feira que a assembleia terá todas as condições de segurança para os sócios, estando o policiamento do evento a cargo do Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública, dentro e fora do recinto do Altice Arena.Em conferência de imprensa, o ainda presidente da MAG do Sporting afirmou que, seja qual for o desfecho da reunião de sábado, as eleições no clube serão marcadas "no prazo previsto nos estatutos", em "meados de Setembro". "Se for votada a continuidade, à mesa só resta uma coisa: marcar eleições para o conselho fiscal e para a mesa, dentro de 60 dias, meados de Setembro. Será logo nessa hora devidamente marcado. A única questão é se é para dois ou três órgãos. Qualquer que seja o resultado, no prazo previsto nos estatutos, serão feitas as eleições no Sporting", explicou.

E Bruno de Carvalho tem, segundo Marta Soares, "as portas abertas" para comparecer na Assembleia Geral. O presidente da MAG deferiu o pedido feito pela Comissão de Fiscalização à mesa da AG do Sporting, para que o presidente leonino e os seis restantes elementos do CD pudessem participar "na estrita condição de sócios" na reunião de sábado. De recordar que o órgão social do Sporting estava suspenso preventivamente desde o passado dia 13 de Junho.



De acordo com o comunicado do clube, disponibilizado no dia 15 de Junho, na Ordem de Trabalhos da AG estarão dois pontos: a "análise da situação do Clube e prestação de esclarecimentos aos sócios" e a "deliberação dos Estatutos sobre a revogação colectiva" de: Bruno de Carvalho, presidente do Conselho Directivo; Carlos Vieira, vice-presidente; Luís Roque, vogal; Luís Gestas; Alexandre Godinho, vogal e José Quintela, vogal.

A crise institucional no clube de Alvalade desencadeou-se após as agressões sofridas por elementos do plantel e da equipa técnica a 15 de Maio, na Academia do Sporting, em Alcochete, levadas a cabo por cerca de 40 pessoas encapuzadas, dos quais 27 foram detidos e ficaram em prisão preventiva.

Depois destes acontecimentos, a maioria dos membros da MAG e do Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) e parte da direcção apresentaram a sua demissão, defendendo que Bruno de Carvalho não tinha condições para permanecer no cargo.

Após duas reuniões dos órgãos sociais, o presidente demissionário da MAG, Jaime Marta Soares, marcou uma Assembleia Geral para votar a destituição do CD, para 23 de Junho e criou uma comissão de fiscalização para evitar o vazio provocado pela demissão da maioria dos elementos do CFD.

O CD, que não reconhece legitimidade a esta decisão, criou uma comissão transitória da MAG, que, por sua vez, convocou uma AG ordinária para o 17 de Junho, para aprovação do Orçamento da época 2018/19, análise da situação do clube e para esclarecimento aos sócios, e marcou uma AG eleitoral para a MAG e para o CFD para 21 de Julho.

Dando provimento a uma providência cautelar interposta pela MAG, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa considerou ilegal a comissão transitória da MAG nomeada pela direcção do Sporting, bem como as reuniões magnas por esta marcadas.