Bruno de Carvalho, presidente destituído do Sporting, enviou mensagens aos jogadores do clube, antes do jogo deste sábado com o Vitória de Setúbal. De acordo com o Correio da Manhã, o incentivo não terá caído bem aos membros do plantel leonino, que ficaram incomodados quando o próprio se auto-intitulou presidente do clube.

Este incidente aconteceu apenas um dia depois do antigo membro do Conselho Directivo do Sporting ter aparecido no Estádio Alvalade XXI a reclamar o lugar de presidente do clube.

De acordo com o jornal, as mensagens não terão caído bem e os atletas transmitiram de imediato o seu desagrado a um elemento da SAD dos "leões", que se encontrava no balneário da equipa antes do jogo.

Ao que o Correio da Manhã apurou, as mensagens seriam personalizadas – ou seja, caso fossem divulgadas, Bruno de Carvalho saberia quem o teria feito – e todas vinham assinadas, no final, com a expressão "o vosso presidente", o que causou apreensão entre os jogadores.