Núcleo Sportinguista de Olhão recusa receber Bruno de Carvalho

17:35

Bruno de Carvalho solicitou ao Núcleo Sportinguista de Olhão disponibilidade para a realização de uma sessão de esclarecimento ou de um almoço de campanha, nos dias 25 ou 26 de agosto, mas a pretensão foi recusada.



Os responsáveis do Núcleo de Olhão responderam a Bruno de Carvalho que a sua lista foi rejeitada pela mesa da assembleia geral e, como consequência, não poderá apresentar-se nas eleições de do próximo dia 8 de setembro. Assim, aquele Núcleo, presidido por Sebastião Coelho, apenas está disponível para receber candidatos oficiais.



Pedidos semelhantes terão sido dirigidos por Bruno de Carvalho a outras representações leoninas em vários pontos do país.