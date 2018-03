Presidente do Sporting foi ouvido no âmbito de uma queixa-crime interposta por João Pedro Paiva dos Santos, ex-candidato à presidência do clube que abdicou a favor de José Couceiro em 2013.

Bruno de Carvalho foi ouvido no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, no âmbito de uma queixa-crime interposta por João Pedro Paiva dos Santos, ex-candidato que abdicou a favor de José Couceiro em 2013. De acordo com a notícia avançada pelo Record, o dirigente "leonino" saiu como arguido.



Em causa estão acusações de difamação, devassa da vida privada, violação de correspondência e instigação pública a crime.



O jornal desportivo acrescenta ainda que além de Bruno de Carvalho, vão ser ouvidos ainda Nuno Saraiva, director de comunicação do Sporting, Rui Miguel Mendes e Sérgio Sousa, membros da direcção da Sporting TV.



Uma publicação no Facebook do presidente do Sporting está na origem da queixa. Nessa mensagem, replicada por Nuno Saraiva e pelo canal do clube, Bruno de Carvalho acusava Paiva dos Santos de se coordenar com Pedro Guerra para pedir uma auditoria ao primeiro mandato do dirigente dos "leões" (2013-2017). "Não podemos admitir este tipo de sportinguistas que são capazes de vender a alma ao diabo", escrevera BdC, a 17 de Abril de 2017.



Apesar do processo estar ainda em fase de inquérito, Bruno de Carvalho saiu como arguido do tribunal, um procedimento normal, explica o Record, quando a denúncia não é "disparatada" e o Ministério Público encontra factos consistentes na acusação.



Só quando forem ouvidos todos os envolvidos no processo é que a investigação será entregue a um juiz que decidirá se deduz a acusação e avança para julgamento ou opta por arquivar. Nuno Saraiva será ouvido esta terça-feira.