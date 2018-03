Gelson Martins e Luís Neto estiveram ausentes do primeiro treino da Selecção Nacional, que se realizou esta terça-feira de manhã. De acordo com O Jogo, o extremo do Sporting foi poupado por Fernando Santos por precaução, enquanto que o central do Fenerbahçe, chamado depois da saída de Rúben Dias por lesão, não viajou a tempo de participar nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social.





Depois destes dois testes, Portugal tem mais três jogos de preparação para o Mundial, a 28 de Maio, com a Tunísia e a 2 de Junho com a Bélgica e 7 de Junho com a Argélia.





Selecção nacional parte para o Mundial da Rússia a 9 de Junho Desporto Portugal estreia-se a 15 de Junho frente à Espanha, em Sochi (18h de Lisboa), defronta cinco dias depois Marrocos, em Moscovo (12h), e fecha a fase de grupos a 25, em Saransk (18h) frente ao Irão, de Carlos Queiroz.





A comitiva de Fernando Santos parte para o Mundial da Rússia a 9 de Junho, seis dias antes da estreia, frente à Espanha.



Na Rússia, o técnico Fernando Santos vai trabalhar com a equipa no centro de treinos do Saturn, situado em Kreatovo, a cerca de 50 quilómetros de Moscovo, que conta com três campos de futebol (dois relvados e um sintético), ginásio e alojamento, o que permite evitar deslocações de autocarro para os treinos





Lembre-se que este é o primeiro treino da equipa das "quinas" antes dos encontros particulares com o Egipto e Holanda, a 23 e 26 de Março, respectivamente.