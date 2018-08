Fábio Coentrão anunciado como reforço do Rio Ave

O lateral-esquerdo internacional português está de regresso a Vila do Conde.

Fábio Coentrão está de regresso ao Rio Ave. O clube de Vila do Conde anunciou o lateral-esquerdo de 30 anos esta sexta-feira nas redes sociais.



O defesa natural de Vila do Conde ainda tinha um ano de contrato com a formação da capital espanhola.



Coentrão cumpriu a sua formação no Rio Ave, do qual se transferiu para o Benfica, em 2007/08. Antes de se afirmar nos 'encarnados', em 2009/10, foi cedido a Nacional, Saragoça e Rio Ave, tendo, depois, rumado ao Real Madrid, em 2011/12, que também o emprestou a Mónaco, em 2015/16, e Sporting, na época passada.



O lateral marcou cinco golos nas 52 presenças na seleção portuguesa, ao serviço da qual esteve nos Mundiais de 2010 e 2014 e no Euro2012.