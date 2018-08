Fábio Coentrão não escondeu a mágoa por, segundo o próprio, não ter sido abordado pelo Sporting para reforçar os leões tendo em vista esta temporada. O lateral-esquerdo, que hoje assinou pelo Rio Ave após rescindir com o Real Madrid , foi contactado por Record no sentido de explicar por que motivo não foi para Alvalade, pese o noticiado interesse dos leões nos seus préstimos"Fiquei à espera até hoje da chamada do clube, pelo qual dei tudo o que tinha o ano passado, e até ao dia 31 recebi zero chamadas. É triste...", lamentou o internacional português em declarações exclusivas ao nosso jornal.