Brasileiro Pelé operado a pedra no rim em São Paulo

O ex-futebolista brasileiro Pelé foi este sábado operado "com sucesso" a um cálculo renal, anunciou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se encontra internado desde terça-feira.

De acordo com o boletim clínico, difundido após a intervenção cirúrgica para remover a pedra no rim, o tricampeão mundial brasileiro, de 78 anos, apresenta "um bom estado geral de saúde" e já se encontra no seu quarto na unidade hospitalar.