Brasil não dá hipóteses e conquista Copa América

O Brasil conquistou a Copa América ao vencer na final o Peru por 3-1. A partida decisiva disputou-se no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Everton colocou os "verdes e amarelos, que disputaram toda a competição sem a estrela Neymar, em vantagem aos 15 minutos. A equipa visitante ainda chegou ao empate devido ao penalti convertido por Guerrero (44'). Aos 48'. Gabriel Jesus aumentou o resultado, "fechado" por Richarlison, de penalti, ao "cair do pano".A equipa liderada por Tite, anfitriã da prova, já era vencedora das quatro edições disputadas em casa (1919, 1922, 1949 e 1989).A "canarinha", que não vencia desde 2007, consquistou o seu nono título, enquanto o Peru tenta conquistava o troféu pela terceira vez.