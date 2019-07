As polémicas na Copa América que terminou este domingo com a vitória do Brasil frente ao Peru foram muitas e uma freira argentina não ficou indiferente. Lucía Caram, de 52 anos, está radicada no Convento de Santa Clara de Manresa, em Barcelona, mas não deixou de acompanhar a seleção da Argentina e, em especial, Lionel Messi.

"Segui um pouco da Copa América e simplesmente quero deixar o meu apoio a Leo Messi. Parece que se enfureceram com ele", afirmou a freira através de um vídeo nas redes sociais que se tornou viral.