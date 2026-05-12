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Desporto

Brandon Clarke, jogador dos Memphis Grizzlies, morre aos 29 anos

Record 12 de maio de 2026 às 19:27
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Extremo só fez dois jogos esta temporada

O extremo Brandon Clarke, dos Memphis Grizzlies, morreu aos 29 anos, anunciou a sua agência Priority Sports. O jogador foi muito fustigado por lesões na últimas épocas e só fez 2 jogos nesta época.

Brandon Clarke, jogador dos Memphis Grizzlies, enfrenta acusações de tráfico e fuga
Brandon Clarke, jogador dos Memphis Grizzlies, enfrenta acusações de tráfico e fuga AP

Clarke, 21.ª escolha do draft da NBA em 2019, foi detido no Condado de Cross, no Arkansas, no dia 1 de abril, e acusado de posse e tráfico de substâncias controladas, fuga em veículo em excesso de velocidade e ultrapassagem irregular. Foi libertado sob fiança no dia seguinte.

Ainda não foram divulgados quaisquer dados sobre a causa do óbito. Entretanto, os Grizzlies já se manifestaram sobre o sucedido: "Estamos de coração partido com a morte trágica de Brandon Clarke. Era um colega de equipa fenomenal e uma pessoa ainda melhor, cujo impacto na organização e na comunidade não será esquecido", pode ler-se.

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