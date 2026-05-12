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Desporto

FC Porto: Um campeão que teve de virar a Norte

Carlos Torres
Carlos Torres 12 de maio de 2026 às 23:00

Os principais reforços vieram da Polónia e da Dinamarca, o treinador trouxe um estilo bem definido e criou uma "famiglia". Mesmo sem ter deslumbrado, o FC Porto mostrou-se regular e já fez a festa do 31º campeonato.

A época de estreia de André Villas-Boas como presidente do FC Porto (ganhou as eleições em abril de 2024 com 80% dos votos, acabando com o reinado de 42 anos de Pinto da Costa) até começou bem: os dragões ganharam a supertaça, em agosto, batendo o Sporting por 4-3 após uma épica recuperação (aos 24 minutos perdiam por 3-0). Só que esse jogo foi enganador, pois aquela equipa, como se iria ver, não tinha arcaboiço para se bater com os principais rivais – as duas derrotas frente ao Benfica, por 4-1, na Luz e no Dragão, provaram-no.

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