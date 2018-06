O escândalo que se abateu na seleção mexicana depois de vários jogadores - há quem diga até que foram todos os 23 - terem sido apanhados numa festa com cerca de 30 mulheres até de madrugada, na semana passada, promete continuar na ordem do dia e a trazer consequências. Segundo o Record do México, Héctor Herrera está mesmo a ponderar não ir ao Mundial depois de toda a polémica.O médio do FC Porto ficou incomodado pelo facto de ter sido o principal visado, quando muitos outros elementos da equipa estiveram presentes na festa e ajudaram até à sua organização. Nesse sentido, estará a ponderar não representar os tricolores na Rússia pela falta de apoio.Este sábado, Herrera foi titular no particular do México com a Dinamarca... mas contra a sua vontade. O centro-campista teria pedido ao seleccionador para deixá-lo de fora mas Juan Carlos Osorio, que já está a par do desconforto do jogador, optou por lançá-lo de início...