O canoísta português Fernando Pimenta ganhou mais uma medalha, desta vez de bronze.Pimenta terminou em terceiro lugar na final de K1 500 metros no Campeonato da Europa, que se disputou em Belgrado, este domingo.O atleta português ultrapassou a meta em 1.37,393 minutos, a 0,060 segundos do segundo classificado e a 0,900 segundos do primeiro classificado, o checo Josef Dostal.Terceiro lugar é alcançado um dia depois de Fernando Pimenta ter alcançado a terceira medalha de ouro consecutiva em K1 1.000 na mesma competição, repetindo em Belgrado os sucessos alcançados em Moscovo (2016) e Plovdiv (2017).O atleta do Benfica conquistou assim a sua 15ª medalha em Europeus. Irá ainda disputar uma outra corrida este domingo, na modalidade K1 5.000 metros. Pimenta é o actual campeão mundial nesta prova.