Chegou ao fim o acordo entre RTP, SIC, TVI e CMTV para evitar excessos de discurso no futebol.Tudo porque, no sábado, a SIC Notícias decidiu emitir a totalidade do discurso de Bruno de Carvalho (mais de duas horas), quando os outros canais optaram por cortar a emissão e apenas regressar quando fossem permitidas perguntas."Foi um momento importante de concertação e autor-regulação, sobretudo em defesa dos profissionais que andam no terreno, mas que agora, infelizmente, cessou", afirma Carlos Rodrigues, director executivo do CM e da CMTV.Paulo Dentinho, director de informação da RTP, defende que os canais devem "recuperar este acordo, porque com ele não ganha só o jornalismo, mas também o País".Ricardo Costa e Sérgio Figueiredo, directores de informação da SIC e TVI, optaram por não comentar.