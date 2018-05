A reunião pedida pelo Sporting com o primeiro-ministro António Costa não está confirmada. Após um comunicado publicado pelo clube de Alvalade na segunda-feira, que anunciava que uma "audiência urgente" com Costa estava confirmada mas sem data marcada, fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro garantiu que a mesma "não está marcada". A informação é avançada pelo Jornal Económico.



Na segunda-feira, o clube de Bruno de Carvalho anunciou uma "audiência urgente" face aos "gravíssimos acontecimentos ocorridos na Academia do Sporting". De acordo com o comunicado emitido, esta já terá sido aceite pelo líder do Governo, faltando ainda data para o encontro.



Na missiva, os "leões" referiram uma "audiência urgente com o Primeiro-Ministro – que já foi aceite faltando agendar a data – para discutir todos os assuntos relacionados com o combate à violência no desporto, bem como as propostas que têm vindo a ser apresentadas ao longo do tempo pelo Sporting CP sobre esta matéria".

A posição aponta assim um possível distanciamento do primeiro-ministro sobre os incidentes da última semana na Academia de Alcochete.