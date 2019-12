O Benfica recebeu e venceu hoje os russos do Zenit por 3-0, em jogo da sexta e última jornada do grupo G da Liga dos Campeões de futebol, apurando-se para a Liga Europa.

Já sem possibilidades de seguir em frente na 'champions', restava ao Benfica lutar pela presença na Liga Europa e cedo adiantou-se com o golo de Cervi, aos nove minutos. Pizzi, aos 58, na conversão de uma grande penalidade, que ditou ainda a expulsão de Douglas Santos, por acumulação de amarelos, e Azmoun, aos 79, na própria baliza, aumentaram a vantagem 'encarnada'.

O resultado garantiu ao Benfica o terceiro posto no grupo G com sete pontos, os mesmos que o Zenit, que caiu para o quarto lugar depois de o Lyon ter empatado 2-2 na receção ao Leipzig, com os franceses a assegurarem o segundo lugar com oito pontos, enquanto os alemães já tinham garantido o primeiro, vencendo o grupo com 11 pontos.

JÁ ESTÁ! @SLBenfica arranca a 1ª parte a todo o gás com golo de Cervi! Vê aqui o golo: https://t.co/yb5Nrjaugq pic.twitter.com/6gc7fJnBck — Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) December 10, 2019

Veja abaixo o golo inaugural do Benfica, apontado por Cervi.