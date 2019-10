O Benfica venceu este sábado o Sporting por 3-0 no Estádio da Luz e conquistou a primeira vitória no primeiro dérbi oficial em futebol feminino a contar para a Liga.O primeiro golo foi marcado por Nycole aos 24' minutos na sequência de um canto e o segundo golo chegou através de grande penalidade convertida por Darlene. O marcador ficou fechado já nos minutos de desconto com uma 'picadinha' de Darlene.As águias chegam assim aos 12 pontos no campeonato, mais três que o Sporting, têm 41 golos marcados e zero sofridos. Estiveram no Estádio da Luz 12 712 adeptos para assistir ao dérbi.