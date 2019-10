O FC Porto venceu este sábado o Coimbrões por 5-0, em jogo a contar para os 32-avos da Taça de Portugal.O rumo do resultado foi logo ditado nos primeiros 12 minutos, quando os "dragões" sentenciaram a partida com três golos. Luis Diáz, aos 6 minutos, Soares, aos 8, e Mbemba, aos 12, foram os marcadores da primeira parte.No segundo tempo, houve tempo para o "bis" de Luis Diáz, aos 68 minutos, e ainda para a estreia a marcar de Fábio Silva que, aos 81 minutos, entrou para a história do FC Porto como o goleador mais novo na história do clube, com apenas 17 anos feitos em julho deste ano.Enquanto os "dragões" seguem em frente, juntando-se ao Benfica, a terceira ronda regista a eliminação do Sporting, detentor do troféu, que perdeu na quinta-feira no terreno do Alverca, do Campeonato de Portugal, por 2-0, e ainda mais quatro vítimas do escalão principal: Vitória de Guimarães, Tondela, Desportivo das Aves e Portimonense.