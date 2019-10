Morreu Marieke Vervoort, campeã que lutou oito anos até ser eutanasiada

A belga Marieke Vervoort morreu terça-feira, aos 40 anos, com recurso à eutanasia . A atleta paralímica, que conquistou quatro medalhas olímpicas - ouro nos 100 metros e prata nos 200 metros dos Jogos Paralímpicos de Londres'2012; prata nos 400 metros e bronze nos 100 metros no Rio'2016 - tinha iniciado em 2008 os trâmites para o suicídio assistido por sofrer com uma doença degenerativa desde os 20 anos."Toda a gente me vê a rir com a medalha de ouro, mas ninguém vê o lado negro. Durmo 10 minutos por noite por causa das dores, desmaio sozinha em casa e sou acordada pelo meu cão. Ninguém percebe o que passo a cada dia", disse a atleta, antes dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro.Numa entrevista ao jornal espanhol As, Vervoort dizia que depois dos Jogos no Brasil deixou de competir porque não conseguia treinar. "Iniciei o processo para a eutanásia em 2008 porque tenho muitas dores e não quero viver quando só tiver dores. Preciso de ajuda todos os dias e eu não quero viver assim", referiu. "Para mim a eutanásia é boa, vai permitir-me descansar quando já não quiser seguir em frente. É um direito das pessoas."