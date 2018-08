O golo solitário do jogo da primeira mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões foi marcado pelo argentino Franco Cervi, aos 69 minutos.

O Benfica venceu, esta terça-feira, por 1-0 o Fenerbahçe em jogo da primeira mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz.



As "águias" aproveitaram o factor casa para partirem para o segundo encontro contra os turcos com vantagem. O golo solitário do emblema da Luz foi marcado pelo argentino Franco Cervi aos 69 minutos.



A 2ª mão que irá decidir quem se mantém na luta pela prova milionária da Europa tem lugar no estádio Sükrü Saraçoglu, em Istambul, na próxima semana, dia 14 de Agosto.