O presidente do Benfica insiste que o brasileiro tem mais um ano de contrato e que os rumores da sua saída são apenas "ruído".

Luís Filipe Vieira abordou, pela primeira vez, a situação em torno de Jonas, garantindo que o Benfica quer ficar com o avançado e até renovar-lhe o contrato, falando em "ruído" quando questionado sobre a possível saída do goleador.



"Ruído, não há mais nada que isso. Tem mais um ano de contrato, estamos satisfeitos com ele, assim como a equipa técnica. A massa adepta concorda connosco que foi dos melhores jogadores que tivemos, nos últimos 20 ou 30 anos. Queremos que esteja connosco, estamos disponíveis para renovar. Não tenho interesse que saia algum jogador. A pergunta deve ser feita a ele. Tem mais um ano contrato e queremos renovar, não quero aumentar o ruído à volta disso. Há muita especulação em torno desse tema. Alguma dúvida é falar com ele", explicou o presidente encarnado à BTV.



Fazendo uma ante-visão à temporada, Vieira garantiu que o Benfica vai entrar em todas as provas "para ganhar e voltar novamente a ser primeiro". Sobre o mercado, sublinhou que "o plantel está consolidado mas que podem haver apontamentos até ao final de Agosto". Ainda assim, deixou uma garantia: "não temos intenção de vender qualquer jogador.



Relativamente ao encontro de hoje, limitou-se a destacar a importância do triunfo (1-0) sobre o Fenerbahçe: "Ganhámos, é o mais importante. Não vale a pena dissecar se foi bem jogado ou não."