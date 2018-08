Dragões oficializam Éder Militão

O FC Porto oficializou esta terça-feira a contratação de Éder Militão, defesa central brasileiro que actuava no São Paulo, e que agora assinou um contrato válido até 2023 com os dragões.O jogador, de 20 anos, somou 35 jogos este ano no Brasil, nos quais conseguiu dois golos. É o quarto reforço da equipa de de Sérgio Conceição, depois de João Pedro, Chancel Mbemba e Marius.