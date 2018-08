O conjunto treinado por Rui Vitória venceu os axadrezados no estádio do Bessa por 2-0, com golos de Facundo Ferreyra e Pizzi.

O Benfica venceu, este sábado, o Boavista no estádio do Bessa por 2-0, em jogo a contar para a 2ª jornada da Liga NOS.



Para as "águias", marcaram o argentino Facundo Ferreyra, aos 35 minutos, e Pizzi, aos 62.



Com a vitória, o emblema da Luz fica provisoriamente no primeiro lugar da tabela com 6 pontos nos primeiros dois jogos do campeonato, mais três do que o Boavista, que sofreu a primeira derrota..