Benfica suspende venda de bilhetes para jogo com o FC Porto

O Benfica suspendeu a venda de bilhetes para o jogo contra o FC Porto no domingo da próxima semana.Esta decisão surge depois do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter decidido, esta terça-feira, recusar os recursos apresentados por Benfica e Sporting de Braga, contra os castigos de um jogo à porta fechada aplicados a cada uma das equipas. A informação foi publicada no site da FPF.Numa nota divulgada no site oficial do clube, os encarnados informam que a venda de bilhetes, cujo início estava previsto para esta quarta-feira, foi suspensa após a decisão do Conselho de Disciplina da FPF da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que recusou os recursos apresentados por Benfica e Sporting de Braga, contra os castigos de um jogo à porta fechada aplicados a cada uma das equipas.

O próximo jogo do Benfica no Estádio da Luz será na sexta jornada contra o FC Porto (domingo, 7 de Outubro). Já o Braga defronta o Rio Ave no próximo sábado, em casa.