Benfica sofre primeira derrota na ‘Champions’ ao ser goleado pelo Bayern de Munique

O Benfica sofreu hoje a primeira derrota no grupo E da Liga dos Campeões de futebol, ao ser goleado por 4-0 na receção ao líder Bayern Munique, que só conseguiu quebrar a resistência ‘encarnada’ aos 70 minutos.



EPA/MARIO CRUZ

Os golos dos avançados Leroy Sane (70 e 85 minutos) e Lewandowski (82), e um autogolo de Everton (80), permitiram ao Bayern Munique manter o percurso 100% vitorioso à passagem da terceira jornada, no estádio da equipa lisboeta, que nunca venceu o ‘crónico’ alemão, em 11 jogos (oito derrotas e três empates).

O Benfica manteve-se no segundo lugar do grupo, com quatro pontos, agora mais distante do Bayern, com nove, e mais pressionado na última posição de acesso aos oitavos de final pelo FC Barcelona, que totaliza três, graças ao triunfo por 1-0 alcançado hoje na receção ao Dínamo de Kiev, último classificado, com um ponto.