Rui Vitória confirmou esta sexta-feira que vai Salvio está de volta aos convocados, depois de mais de um mês e meio de paragem, para a recepção ao Vitória de Guimarães, já este sábado. O treinador do Benfica reforçou, em conferência de imprensa, que quer manter o ciclo de triunfos."O Rúben Dias e o Salvio vão estar convocados. Por natureza, sou optimista e este tipo de paragens são aproveitadas para ser benéficas. Permitiu ter um conjunto de jogadores mais jovens a jogar connosco, acertar alguns aspectos do nosso jogo e estar mais tempo com as nossas famílias. Estamos desejosos de voltar à competição porque vimos de um jogo muito positivo", afirmou.Há 21 jogos sem perder, contando já sete triunfos consecutivos, o treinador diz estar concentrado no trabalho que o Benfica tem de fazer, motivo pelo qual quer conquistar os três pontos diante dos comandados de José Peseiro, embora reconheça as dificuldades que irá encontrar. "Prevejo um jogo difícil, não uma equipa remetida à defesa e com preocupação de atacar. A nós, resta-nos desmanchar esta equipa. Vamos contornar os obstáculos de uma forma muito convicta, muito determinada, a querer muito ganhar", disse.Para Rui Vitória o segredo do sucesso dos "encarnados" assenta em quatro pilares: entusiasmo, racionalidade, intensidade e qualidade.O Benfica, segundo classificado da I Liga, com 68 pontos, recebe este sábado, às 18h15 horas, o Vitória de Guimarães, nono, com 33, em jogo da 28.ª jornada da I Liga.Os "encarnados" já revelaram os 19 convocados para o encontro que se vai disputar no Estádio da Luz.

Guarda-redes: Bruno Varela e Svilar;

Defesas: Grimaldo, Luisão, Jardel, André Almeida e Rúben Dias;

Médios: Fejsa, Salvio, Pizzi, Samaris, Cervi, Diogo Gonçalves, Zivkovic, Rafa e João Carvalho;

Avançados: Raúl Jiménez, Jonas e Seferovic