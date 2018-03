Numa publicação no Facebook, Mustafá deixou críticas ao emblema minhoto pela decisão, "um clube que tem a mania que é grande, mas que não sai do mesmo lugar."



Apesar da alegada nega, o líder da Juve Leo garante que a claque "marcará forte presença em Braga, para apoiar a equipa, com ou sem tambores, com ou sem megafones". "Vamos, mais uma vez, dar o festival habitual naquele recinto", concluiu.

Nuno Vieira Mendes (mais conhecido como Mustafá), líder da Juventude Leonina, acusou o Sporting de Braga de proibir as claques do Sporting de levar material para dentro do estádio, tendo em vista o encontro de sábado entre as duas formações.