Benfica perde contra Portimonense por 2-0

O Benfica sofreu hoje a primeira derrota de sempre com o Portimonense, ao perder fora por 2-0, com dois autogolos, e cedeu o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol ao Sporting de Braga, na 15.ª jornada.Os centrais Ruben Dias e Jardel marcaram na própria baliza, aos 12 e 38 minutos, e o Portimonense, que nunca tinha derrotado o Benfica nos 40 jogos anteriores, travou a série de cinco triunfos seguidos dos 'encarnados' no campeonato.O Benfica, que viu Jonas ser expulso aos 72 minutos, caiu para terceiro lugar, com 32 pontos, menos quatro do que o líder FC Porto, e foi ultrapassado pelo Sporting de Braga, que bateu em casa o Marítimo (2-0) e soma 33 pontos.