Família de Schumacher está a fazer "tudo o que é humanamente possível para o ajudar"

Na véspera do 50.º aniversário do antigo piloto, cinco anos depois do acidente, a família de Michael Schumacher emitiu um comunicado onde garantiu que este está "em muito boas mãos".