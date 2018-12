O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o Benfica em 1.148 euros. Em causa está o jogo com o Sp. Braga, disputado no último domingo, que terminou com uma vitória encarnada por 6-2.Segundo o mapa dos castigos, os encarnados terão de desembolsar 383 euros pelo facto de o diretor de campo substituto ter permanecido no túnel de acesso ao relvado.Por outro lado, a SAD encarnada foi multada em 765 euros pelo facto de o clube ter passado, nos ecrãs gigantes do Estádio da Luz, imagens em direto de Abel Ferreira aos 22 e aos 66 minutos. Ou seja, pouco depois do 1-0, da autoria de Pizzi, e do 5-1, marcado por Cervi.