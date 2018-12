O jogador, acompanhado por Georgina Rodriguez, aproveitou para entregar presentes a outras crianças internadas no Hospital Infantil Regina Margherita na véspera de Natal.

A mãe de um rapaz de dez anos com leucemia pediu e Cristiano Ronaldo foi. Na tarde de dia 24 de Dezembro, o jogador português, acompanhado pela namorada Georgina Rodriguez, entrou no Hospital Infantil Regina Margherita, em Turim, Itália, para visitar Gabriel.

A criança italiana sofre de leucemia mielóide aguda e está internada há dez meses na unidade hospitalar. Apesar da época difícil que está a atravessar, Gabriel acompanha o percurso do internacional português pela Juventus e sonhava que Ronaldo o viesse ver.

"Eu sou mãe do Gabriel, uma criança linda de dez anos que, infelizmente, desde o último dia 20 de Junho, está internada para jogar o jogo mais difícil, o da vida. O seu adversário é a chamada leucemia mielóide aguda", escreveu a mãe do menor no seu apelo ao clube italiano, sem esperar que a mensagem chegasse ao português.





Vigilia di Natale speciale per @Cristiano Ronaldo e Georgina che hanno fatto visita ai bambni del "Regina Margherita" di Torino ♥? pic.twitter.com/9LayHUKibi — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) 24 de dezembro de 2018







O jogador leu e foi. Foi recebido pelo director clínico do hospital, Giovanni La Valle, e a directora do departamento, a professora Franca Fagiol. Além de conhecer Gabriel, ainda foi visitar as outras crianças hospitalizadas e levou-lhes presentes. O capitão da selecção aproveitou ainda a quadra natalícia para tirar fotografias com médicos, enfermeiros e auxiliares do hospital.

O Gabriel acabou o seu último ciclo de quimioterapia e agora, segundo a mãe, estão à espera que "tudo se resolva da melhor maneira".