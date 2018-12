Aos 13 anos, Marta Paço conquistou a medalha de bronze no Mundial de Surf Adaptado, na Califórnia. Pratica surf há pouco mais de um ano, integra o Surf Clube de Viana do Castelo e é invisual.

Aos 13 anos, a portuguesa Marta Jordão do Paço conquistou a medalha de bronze no Mundial de Surf Adaptado, na Califórnia, que decorreu entre 12 e 16 de Dezembro na praia de La Jolla, em San Diego. Pratica surf há pouco mais de um ano, integra o Surf Clube de Viana do Castelo (SCV) e é invisual.



A adolescente, de Viana do Castelo, representou a selecção portuguesa de surf adaptado no ISA World Adaptative Surfing Championship, com Tiago Prieto como treinador. Acompanharam-na outros dois atletas portugueses – Nuno Vitorino, de 41 anos, que levou a medalha de cobre, e Camilo Abdula, de 38 anos, que ficou em 13.º lugar. Estes resultados colocaram Portugal em 12.º lugar no Mundial.



Em Novembro, em entrevista à Surf Total, a adolescente contou como começou a surfar. "A minha mãe tinha um café que era frequentado pelos instrutores do Surf Clube de Viana. Eles conheceram-me e desafiaram-me para experimentar surf", disse. A sua maior dificuldade "é saber qual o momento certo de entrar nas ondas", mas com a ajuda do seu treinador consegue ultrapassá-la, explicou.



Este ano, o campeonato mundial de surf adaptado contou com mais de 120 atletas, de 24 países.