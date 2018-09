"Adeus Rui Vitória, já chega de um futebol medíocre, sem ambição. É hora de mudar de treinador enquanto não é tarde demais...", escreveu o adepto identificado no Instagram com a conta andre.duarte.3954. O comentário provocou vários 'likes', entre os quais o a conta oficial do avançado do Benfica naquela rede social.

Jonas já reagiu à polémica sobre o 'gosto ' que apareceu associado à sua conta no Instagram a um comentário de um adepto que pedia a demissão de Rui Vitória."Nunca, em tempo algum da minha vida, seria capaz de me colocar a mim, ao meu treinador e ao Sport Lisboa e Benfica numa situação destas. É completamente falso que tenha colocado qualquer comentário ou ratificado qualquer comentário depreciativo. Quem me conhece sabe bem disso e todos sabem o enorme respeito que tenho pelo meu treinador Rui Vitória. A minha conta de Instagram foi pirateada, uma vez mais, algo que já tinha acontecido na semana passada e a alguns jogadores, como tem sido notícia recentemente", disse o atleta em declarações citadas pelo Record.A polémica teve lugar na conta oficial do jogador brasileiro, horas após o empate do Benfica frente ao Desp. Chaves.