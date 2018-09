Capitão queria despedir-se dos relvados em competição, mas não foi opção para o treinador nem na Taça da Liga.

O agora ex-jogador do Benfica Luisão antecipou a decisão de deixar a competição devido à falta de oportunidades para jogar. Segundo o Record, o adeus anunciado confirmado esta terça-feira não deixou de revestir-se de alguma mágoa para com o treinador, Rui Vitória, uma vez que o internacional brasileiro queria ter-se despedido dos adeptos em competição.



Luisão terá acreditado que essa oportunidade surgiria nem que fosse na Taça da Liga, mas no jogo contra o Rio Ave o central voltou a não ser convocado.



A decisão de antecipar a retirada dos relvados foi tomada depois de uma reunião com Luís Filipe Vieira.



Saiba tudo sobre este caso no Record.