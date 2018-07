O futebolista argentino Rodrigo Battaglia fez esta segunda-feira o primeiro treino no regresso ao Sporting, dois dias após o clube comunicar acordo com o médio, um dos nove jogadores que rescindiu.

Battaglia foi um dos futebolistas que rescindiu unilateralmente o contrato, na sequência dos incidentes em 15 de maio em Alcochete, nos quais um grupo de cerca de 40 adeptos invadiu a Academia do clube e agrediu futebolistas e ‘staff’ técnico.

Entre esses jogadores, Bruno Fernandes, Bas Dost e agora Battaglia chegaram a acordo para regressar, enquanto William Carvalho foi transferido para o Bétis, e Gelson Martins (Atlético Madrid), Rui Patrício (Wolverhampton) e Podence (Olympiacos) também mudaram de clube.

Estes três últimos sem acordo com o Sporting, que na última semana, depois de o Atlético Madrid anunciar Gelson, comunicou já ter avançado com uma queixa à FIFA contra o clube espanhol.

No sábado, na apresentação aos sócios, diante do Marselha (1-1), Battaglia já marcou presença em Alvalade, mesmo sem jogar, no mesmo dia em que o clube comunicou à CMVM novo contrato com o jogador, por cinco épocas.

Na sessão de hoje, a pouco menos de duas semanas do arranque da I Liga, o Sporting treinou com quase todos os jogadores "sem limitações", com exceção para Doumbia e Bruno César, que fizeram "trabalho condicionado no relvado".

De tarde, às 17:00, o técnico José Peseiro orientará uma segunda sessão de trabalho, à porta fechada.

No arranque do campeonato, os ‘leões’ visitam o Moreirense, no fim de semana de 11 e 12 de agosto.