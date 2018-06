Jorge Jesus espera ganhar sete milhões de euros limpos por ano, a que pode acrescer uma verba de dois milhões de euros, tornando-se num dos oito treinadores mais bem pagos do mundo.

Jorge Jesus está perto de assinar um contrato milionário com o Al Hilal, tornando-se num dos oito treinadores mais bem pagos do mundo. Com a rescisão com o Sporting à distância da sua assinatura, Jorge Jesus rumou esta terça-feira a Zurique, Suíça, para negociar um contrato por uma temporada com os sauditas.



De acordo com o jornal Record, Jorge Jesus espera ganhar sete milhões de euros limpos por ano, a que pode acrescer uma verba de dois milhões de euros, mediante o cumprimento de determinados objectivos. Ou seja, a confirmar-se, o amadorense vai ganhar na Arábia Saudita o que ganha em dois anos no Sporting.



A resposta de Jorge Jesus à proposta do Al Hilal deverá ser positiva. De acordo com o Diário de Notícias, o treinador vai dizer que sim à proposta milionária, apesar das hesitações de levar a sua carreira ao Médio Oriente. O mesmo diário diz que o treinador consultou "algumas pessoas que lhe são próximas" e que "amadureceu a ideia".



Com ele, espera levar pelo menos um ex-sportinguista. De acordo com a imprensa desportiva, o processo negocial com o Al-Hilal - conduzido por Jorge Mendes - está bem encaminhado, e Jorge Jesus terá até pedido ao clube saudita: Islam Slimani, avançado argelino.



Uma coisa é certa: Jorge Jesus não sairá do Sporting sem assegurar um acordo com os sauditas - além de que não quer deixar o Sporting em litígio. As condições da rescisão com o Sporting foram colocadas num papel sem vínculo formal, sem qualquer valor jurídico, onde abdica da massa salarial que iria auferir em 2018/19. O pré-acordo que tem com a SAD prevê que receba só o mês de Junho, ficando depois livre para abraçar um novo projecto profissional. Porém, apurou o Correio da Manhã, Jorge Jesus teme que ocorra um volte-face de última hora e a direcção de Bruno de Carvalho o obrigue a pagar os 8 M€ correspondentes ao último ano de contrato.