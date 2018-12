Peter Houtman, Pierre van Hooijdonk e Bas Dost. Olha que três. O elo de ligação está profundamente enraizado, por três motivos: todos holandeses, todos melhores marcadores da 1.ª divisão holandesa e todos com um passado no futebol português. Todos, não: Bas Dost ainda está presente. E bem presente. Os seus números parecem-se com ele: grandes, enormes. No campeonato nacional, a média é perfeita: 67 golos em 67 jogos. Há-os de todas as maneiras e feitios entre pé esquerdo, pé direito e cabeça. De bola corrida ou parada. Dentro da área ou fora. O festejo, esse, é sempre o mesmo: boca bem aberta, corrida desenfreada pelo campo fora, adrenalina total. Seja o 1-0 nos descontos ou o 5-0. Bas Dost é sinómino de garra e espírito, exemplo adequado de never-say-die. Se uma equipa jogasse com 11 Bas Dosts, nunca saíria vaiada do estádio.





Sessenta e sete golos é dose. Em sessenta e sete jogos, então, é um feito assinalável. De todos esses golos, o mais bas dostiano de todos é um ao Moreirense, curiosamente o primeiro de todos, na estreia, a 10 de Setembro de 2016. O lance é conduzido por Gelson no meio e há uma lateralização para a direita, onde aparece Schelotto a cruzar para a entrada da pequena área. Bas Dost atira-se para a frente e falha o encosto. A bola ressalta em Diego Galo e fica ali a marinar. Bate fortuitamente na cabeça do holandês, que depois ajeita-a com o pé esquerdo e atira com o direito, tudo feito no chão. É um golo de esforço, dedicação, devoção e glória. Segue-se a exuberância no festejo, à leão (só lhe falta a juba).Na jornada seguinte, mais uma batata de Bas Dost, no surpreendente 3-1 em Vila do Conde. Na outra, bis ao Estoril (4-2). O homem só pára ao quarto jogo, em Guimarães (outro resultado fora das previsões: 3-3, com 0-3 até aos 75 minutos). A segunda volta do campeonato 2016-17 é um mimo, com 21 golos em 17 jogos entre três hat-tricks (Boavista, Braga, Chaves), dois bis (Paços, Nacional) e um póquer (Tondela). É claramente o melhor marcador da 1.ª divisão, com 34 golos (o vice é Soares, 19). E o segundo melhor da Europa, só atrás dos 37 de Messi.Na época seguinte, a sua eficácia continua exemplar. Que o diga o Chaves, de novo: hat-trick em Alvalade, bis em Trás-os-Montes. Na final da Taça da Liga, é seu o golo do empate aos 80 minutos em resposta ao madrugador 1-0 do Vitória FC, cortesia de Gonçalo Paciência. No desempate por penáltis, Bas Dost marca o seu e festeja o título. Nesse mês de Janeiro, o seu nome faz a manchete dos jornais com a naturalidade dos grandes. Numa semana, dois hat-tricks em Alvalade: 5-0 ao Marítimo no dia 7 e 3-0 ao Aves no dia 14. A Bola de Prata é um objectivo alcançável, só que o Sporting vive momentos conturbados a partir de Março e a fábrica do golo deixa de funcionar às mil maravilhas (nem às 500, quanto mais). Disso se aproveita Jonas para arrebatar o título de goleador.Começa a época 2018-19 e Bas Dost acumula 61 golos em 61 jogos. Bastam-lhe 90 minutos em Moreira de Cónegos para dar um salto nas contas: 63-62. Segue-se o zero com Vitória FC, 63 em 63. Mais um zero com Boavista, 63 em 64. A viagem aos Açores é produtiva, 64 em 65. E o bis ao Chaves (sempre o Chaves, que paranóia): 66 em 66. Segue-se o Rio Ave, na última segunda-feira (3 de Dezembro). E agora venha de lá o Aves, no domingo (9), para mais um capítulo neste braço-de-ferro entre Bas Dost e Bas Dost. Que vença o melhor, Bas Dost rules.Como Bas Dost, há muitos, imensos até. O caso mais flagrante (e recente) é Jardel. Em quatro anos de Porto, supera a média de um golo por jogo à conta de 130 festejos em 125 jogos. Se incluirmos as duas épocas de Sporting, a média sobe. Acredite: 183 golos em 174. Só a passagem pelo Beira-Mar retira-lhe brilhantismo nos números e acaba com 185 em 186. Daí para trás, há sempre um génio do golo em todas as décadas. Às vezes, dois. Como nos anos 70: Yazalde empata 104-104 e Eusébio alcança os 320 em 313 entre Benfica e Beira-Mar. Na década de 60, a figura de José Águas (Benfica) é imensa: 291 golos em 281 jogos. Na de 50, Julinho (Benfica) com 169 em 166. E, claro, a de 40 é só Peyroteo, Peyroteo e mais Peyroteo. É ele o recordista mundial de todo o sempre, em matéria de média, graças à quantidade absurda de golos (331) em comparação com o número de jogos (197). Como se isso fosse pouco, Peyroteo dá asas à sua capacidade e também se consagra comoLá fora, há referências do presente cheias de vontade em dar água pela barba à concorrência. O exemplo mais inacabado é Cristiano Ronaldo. A epopeia na Liga espanhola pelo Real Madrid é qualquer coisa de extraordinário, de indiscutível classe: 311 golos em 292 jogos. Nem Di Stéfano (282 jogos, 216 golos), nem Zarra (278-251), nem Messi (429-392). Que delícia. Atenção, o Real não é a equipa dominante na Liga. Mesmo assim, Ronaldo chama a si o protagonimo e faz a festa – e nem sempre joga como 9. A própria história de Cristiano no Real Madrid é um conto de fadas sem igual, com mais golos que jogos se incluirmos todas as competições nacionais e internacionais: 450 em 438. Sem esquecer os 15 títulos colectivos e os 27 individuais. É obra. Feita. E inigualável.Ronaldo mudou-se esta época para a Juventus, e lidera já a lista dos melhores marcadores, com 10 golos em 14 jogos na Liga italiana. Um prodígio. Imparável.Assim tão grande como Ronaldo (no Real Madrid) só mesmo Puskas no Kispest-Honved, da Hungria (350-358). Aliás, a pontaria de Puskas na selecção é um assunto sério: 85-84. Está quase ela por ela, o que admirável pela então presença assídua dos húngaros em Jogos Olímpicos e Mundiais. Ou seja, nos grandes palcos e com os adversários mais temíveis. Outro homem capaz de superar obstáculo é o escocês Jimmy McGrory, herói do Celtic nos anos 20/30 com a notável marca de 395 golos em 378 jogos. Tudo o resto são fogachos. No passado, habemus o italiano Giorgio Chinaglia (234-231 no NY Cosmos) e o sueco Zlatan Ibrahimovic (122-113 no PSG). No presente, Neymar (31-29 no PSG). Nada de especial, está bom de ver. Só pequenas relíquias, ligeiros repentes da febre do golo. Nada comparável a Bas Dost, o iluminado.