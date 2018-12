Registaram-se alguns tumultos à chegada do autocarro do Benfica ao Estádio do Bonfim, onde as águias defrontam esta noite o V. Setúbal (20h30). Tudo porque no momento em que a viatura que trazia o plantel encarnado chegou ao recinto passavam alguns motards que escoltaram a formação de Setúbal desde a margem do Rio Sado até ao estádio, gerando-se alguma tensão. A polícia foi mesmo obrigada a intervir para serenar os ânimos.Pouco depois, adeptos de ambas as equipas encontravam-se num café quando surgiu novo foco de confusão, desta feita com pedras a serem arremessadas para dentro do estabelecimento - não tendo sido possível identificar por quem -, o que obrigou à rápida chegada da polícia de intervenção.