Em causa está a publicação do dirigente leonino na sua página de Facebook sobre o presidente do Sporting de Braga, António Salvador.

O Ministério Público recebeu uma denúncia anónima contra Bruno de Carvalho, no seguimento de uma publicação no Facebook do dirigente dos "leões" sobre António Salvador, presidente do Sporting de Braga. De acordo com a notícia avançada pelo Diário de Notícias, a queixa anónima indica que o post do responsável do Sporting é "uma forma de coagir e intimidar o presidente da equipa adversária, com o intuito de pôr os adeptos do Sporting em estado compulsivo de agressividade".



Bruno de Carvalho reagiu esta terça-feira na sua página de Facebook ao comunicado do Sporting de Braga, em que o clube minhoto confirmava ter recebido uma transferência de 700 mil euros do clube de Alvalade para pagar o passe de Rodrigo Batagglia, mas que o valor em causa não estava correcto. "És um labrego trolha e aldrabão! Já não te consigo aturar! Vai mandar no G15 e aproveita e vai... Idiota aldrabão... Adoras ser o presidente do Benfica B... Agora faz mais um comunicado...", escreveu o presidente dos "leões".



Fonte do Ministério Público disse ao referido jornal que "nos últimos tempos" têm recebido "algumas denúncias, designadamente anónimas, relacionadas com o fenómeno desportivo e envolvendo vários clubes". "Como sempre que o MP tem conhecimento de factos susceptíveis de integrarem a prática de crimes, procede em conformidade, encaminhando-os para investigação", esclareceu ainda.