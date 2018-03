We could watch this all day!



Welcome to the wonderful world of football analogies - starring @SwansOfficial manager Carlos Carvalhal. #Swans pic.twitter.com/FEjNUHmbOZ — BBC Sport Wales (@BBCSportWales) 5 de março de 2018

O treinador português do Swansea, Carlos Carvalhal, está a tornar-se um caso sério de popularidade junto dos jornalistas britânicos. E tudo devido às suas "analogias futebolísticas", como lhes chamou a BBC Sport do País de Gales.Este sábado, após vencer o West Ham por 4-1, Carvalhal não escondeu a sua satisfação. "Fizemos o West Ham dançar e foi rock and roll", disse aos jornalistas. Esta não foi a única frase que espantou os jornalistas. O treinador português, que tirou o Swansea dos lugares de despromoção e venceu o Arsenal e o Liverpool, tem encantado com outras expressões como "meter a carne toda no grelhador".A BBC Sport galesa resolveu homenagear Carvalhal com um best of das suas famosas frases.Apenas mais uma de muitas frases que a BBC Sport do País de Gales resolveu juntar num pequeno filme sobre Carvalhal e que o Swansea partilhou nas redes sociais. "Podíamos ver isto durante todo o dia. Bem-vindos ao maravilhoso mundo das analogias futebolísticas", escreveu a cadeia televisiva na publicação da rede social Twitter.O vídeo fez tanto furor que o próprio clube partilhou a publicação. Veja as imagens: