As autoridades italianas estão a investigar a possibilidade do capitão da Fiorentina, Davide Astori, ter sido vítima de homicídio, após ter sido encontrado morto no hotel onde a equipa estava hospedada em Udine, no domingo de manhã. A autópsia será amanhã, dia 6 de Janeiro, e o promotor de justiça encarregado, Antonio De Nicolo, esclareceu que a causa da morte ainda não está confirmada.



"Abrimos um procedimento criminal sob uma hipotética situação de homicídio. Por agora, a acusação é feita contra pessoas desconhecidas e temos a autópsia marcada para breve", disse De Nicolo, numa entrevista à rádio Rai.

Mais tarde, falando à agência de notícias Ansa, De Nicolo retratou a situação como um procedimento normal: "É nosso dever apurar se a morte de Astori foi um trágico acto do destino ou se há alguém envolvido". "De momento não parece haver responsáveis mas a abertura deste processo judicial irá permitir-nos identificar se haverá responsabilidades por parte da equipa ou algum elemento fora dela."

Tudo indica que Astori morreu de causas naturais. Num tweet do seu clube, a Fiorentina, fez referência a um "improvviso malore" - uma doença súbita. De Nicolo sugeriu no domingo que os promotores estavam a trabalhar numa teoria de que o jogador sofreu um ataque cardíaco, apesar de ele próprio ter alertado que poderá não ter sido essa a causa.

"O que causa espanto é que estamos a falar de um jovem que era acompanhado por médicos, era um profissional" afirmou De Nicolo. "Se ele tinha algum problema cardíaco, eles apenas teriam de o comunicar". O jornal Gazzetta dello Sport reportou que Astori e os seus companheiros de equipa da Fiorentina realizaram recolha de sangue e electrocardiogramas de rotina na passada quarta-feira.

A UEFA já anunciou que será realizado um minuto de silêncio em homenagem a Astori antes de todos os jogos durante a semana para a Liga Europa e Liga dos Campeões.